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Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan tutuklandı

Samsun'da üvey babası ve üvey kardeşini pompalı tüfekle yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

16.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:21
Üvey babası ve üvey kardeşini tüfekle yaralayan tutuklandı
Samsun 'da üvey babası ve üvey kardeşini pompalı tüfekle yaralayan genç, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki B.D., üvey babası Muzaffer Y.(56) ve onun oğlu olan üvey kardeşi Dursun Y.'ye (35) pompalı tüfekle saldırarak yaraladı. Yaralanan Muzaffer Y., 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu Dursun Y. ise yine ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Dursun Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Baba-oğul hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.D. ise kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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