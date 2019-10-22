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Üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22.10.2019 12:08Üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi öldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Eski İzmir Caddesi'nde dün berberde tıraş olurken, aralarında husumet olduğu iddia edilen üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan olayın ardından kaçan zanlı Yusuf Kerim S, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Olay
Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Ali Ekber Aslan ağır yaralanmış, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Taksiyle olay yerinden kaçan şüphelinin pompalı tüfekle berbere girme ve kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Karabağlar, Ali Ekber, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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