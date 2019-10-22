İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) dün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan üvey kardeşi A.D'nin (19) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, ilk ifadesinde daha önce de aralarında kavga yaşandığını, dün tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Bayraklı ilçesinde, komşuları tarafından evinde bıçaklanmış halde bulunan Efe Can D. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri A.D'yi (19) gözaltına almıştı.