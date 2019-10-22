Haberler » Güncel » Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

22.10.2019 21:28Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) dün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan üvey kardeşi A.D'nin (19) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, ilk ifadesinde daha önce de aralarında kavga yaşandığını, dün tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Bayraklı ilçesinde, komşuları tarafından evinde bıçaklanmış halde bulunan Efe Can D. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri A.D'yi (19) gözaltına almıştı.

Bayraklı, Efe Can, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geldiği toplantıya Akar ile Fidan'ın gülümsemesi damga vurdu
21:50 Erzurum'da "Maddeden Manaya" Programı
21:46 İspanya'da kadın futbolculardan grev kararı
21:45 Trump'tan Beyaz Baretliler'e 4.5 milyon dolar yardım
21:45 Bakan Varank: "Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan...
21:45 Fatih Terim'den 4 değişiklik
21:40 "Gençlerimizi kitapla buluşturmaya ihtiyacımız var"
22.10.2019 21:54:07