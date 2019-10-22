Haberler » Güncel » Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

22.10.2019 22:08
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Postacılar Mahallesi'nde ikamet eden Efe Can D'nin (25) dün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan üvey kardeşi A.D'nin (19) Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının, ilk ifadesinde daha önce de aralarında kavga yaşandığını, dün tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üvey kardeşini bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Bayraklı ilçesinde, komşuları tarafından evinde bıçaklanmış halde bulunan Efe Can D. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamış, polis ekipleri A.D'yi (19) gözaltına almıştı.
Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Bayraklı, Efe Can, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:26 İznik'te motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
22:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
22:22 Maltepe'de cinayet
22:21 Takla atan otomobilde sıkışan sürücü yarım saatte kurtarıldı
22:20 Lübnan'da hükümetin son kararlarına rağmen gösteriler sürüyor
22:18 Bolu'da zincirleme kaza 3 ölü, 2 yaralı
22:16 Kaan: "Türkiye ekonomisi pozitif büyümeye doğru ilerliyor" - BALIKESİR
22.10.2019 22:34:42