Haberler » Güncel » Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

21.10.2019 17:05
İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Eski İzmir Caddesi'nde berberde tıraş olan Ali Ekber A, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen üvey kardeşi Yusuf Kerim S. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
Ağır yaralanan Ali Ekber A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taksiyle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu arada şüphelinin pompalı tüfekle berbere girme ve kaçma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Üvey kardeşini pompalı tüfekle yaraladı

Karabağlar, Ali Ekber, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 Gecekondu yandı, 4 kişilik aile sokakta kaldı
18:08 INFLOW Global Summit İstanbul'da gerçekleşecek
18:08 Rusya'da "Türkiye Buluşmaları" etkinliği
18:08 "Brexit konusunda ek süre hiç kimsenin çıkarına değil"
18:03 Başkan Aras; "Projenin yeri yanlış"
18:06 TRT World Forum 2019
18:06 Suriye sınırına sevkiyat
21.10.2019 18:09:32