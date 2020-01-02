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Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Adıyaman'da üvey kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

02.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:40 Üvey kardeşlerin kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
'da üvey kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndere (Zey) köyünde üvey kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Veysel K., Ramazan K., Abdurrahman K. ve Mahmut K. bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası hastaneye gelen polis ekipleri önlem alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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