29 Kasım 2018, 12:01
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Üvey Kızını Darbettiği İddia Edilen Kişi Tutuklandı

Üvey Kızını Darbettiği İddia Edilen Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce darp nedeniyle kafatasında çatlaklar oluşan E.A.K. (2) Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından üvey kızını dövdüğü iddiasıyla E.S. ve annesi F.S'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen E.S. ve F.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan üvey baba E.S, tutuklandı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:01