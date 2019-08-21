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Üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı

Üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandıBALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı.

21.08.2019 19:55
Üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı
Üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı.
Gönen'de dedesini ağır yaralayan ve ninesinin ölümüne sebep olan Fettah S. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Fettah S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma ceza evine gönderildi. 80 yaşında boğazı kesilerek hayata gözlerini yuman Bedriye Kangal ise Gönen'in Bakırlı mahalle camiinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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