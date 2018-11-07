Uyan'dan Siyah Çelenk Açıklaması

Marmaraereğlisi
Belediye Başkanı İbrahim Uyan
bir grup vatandaşın yeterli çalışmadığı gerekçesiyle belediye önüne siyah çelenk bırakmasına ilişkin tepki gösterdi.
Uyan yaptığı yazılı açıklamada Yeniçiftlik
Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasına siyah çelenk bırakan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini öne sürerek "Seçimler yaklaşıyor. Bu tür provokasyonlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin arkasında kimlerin olduğunu tüm Marmaraereğlisi halkı biliyor." ifadelerini kullandı.
Belediye tarafından mahalleye yatırım ve hizmet yapıldığını ifade eden Uyan, şunları kaydetti.
"Yeniçiftlik Mahallesi'ne 30 yıldır yapılamayan hizmetler bizim dönemimizde ekibimizle saat mefhumu gözetmeksizin yürütülen çalışmalarla yapıldı ve hizmetlerimiz devam edecek. Doğalgaz ve kanalizasyon hattı çalışmaları devam etmekte. Pazar yeri ve Atatürk
Parkı tamamlanmış, içme suyu hatları yenilenerek su sorunu tamamıyla ortadan kaldırılmış durumdadır.
Belediyemiz tarafından Yeniçiftlik ek hizmet binası önüne Yeniçiftlik Mahallesi'ne yapılan 77 milyon TL'lik yatırımları anlatan pankart asılarak protestocuların haksız olduğu, bu kişilerin provokatör olduğu açıkça herkese gösterildi. Bu kişilerin ilçeye gelecek ölüm bacalarını ve ölüm depolarını kurmak isteyen kişiler tarafından organize edildiği belirlendi."
İbrahim Uyan,Yeniçiftlik,Marmaraereğlisi
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:32