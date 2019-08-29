'Uyan Şükrü' Operasyonu...Kolonya içip cami bahçesinde sızan adamı kimse uyandıramadı

'Uyan Şükrü' Operasyonu...Kolonya içip cami bahçesinde sızan adamı kimse uyandıramadıPolis uyandırmaya çalıştı, yüzüne sinekler kondu aldırış etmedi, sağlık ekipleri öldü sandı

ANTALYA - Antalya'da cami bahçesinde kolonya içip sızan Şükrü Çetin'i kimse uyandıramadı. Yüzüne konan sineklere de aldırış etmeyen Çetin'i gören sağlık ekipleri ilk etapta ölü sandı. Olay öğlen 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Yükseliş Cami bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, öğlen namazı için camiye gelen imam, cami bahçesinde hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti. Durumun polise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, isminin Şükrü Çetin olduğu anlaşılan adamın kolonya içtiğini tespit etti. Ekipler uzun süre Çetin'in uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Tüm uyarılara aldırış etmeyen Şükrü Çetin, horuldayarak uyumaya devam etti.Polis ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde gördükleri Çetin'i ölü sandı. Yerde ilk müdahalesi yapılan Çetin, sedyeye alınırken dahi hiç uyanmadı. Çetin, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA