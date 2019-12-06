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Uyardığı avcılar tarafından vurulan saha bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Terme ilçesinde, avcı grubu durdurmak için ikazda bulunduğu sırada avcılardan birinin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitiren saha bekçisi Yüksel Berk'in cenazesi toprağa verildi.

06.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:08
'un ilçesinde, avcı grubu durdurmak için ikazda bulunduğu sırada avcılardan birinin açtığı ateş sonucu vurularak yaşamını yitiren saha bekçisi Yüksel Berk'in cenazesi toprağa verildi.
Görev şehidi Berk'in naaşı Terme Devlet Hastanesinden alınarak Tutluk Camisi önüne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından 3 çocuk babası Berk'in naaşı Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenazeye Berk'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu ile mesai arkadaşları katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun 11. Bölge Müdürlüğünde görevli saha bekçisi Yüksel Berk, diğer görevlilerle dün akşam saatlerinde Gölyazı Mahallesi Çobanyatağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda denetleme yaparken avcı kıyafetli 3 kişilik grubu durdurmak istedikleri esnada gruptan birinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu vurularak hayatını kaybetmişti.
İl Jandarma Komutanlığı ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacalı mevkisinde ormanlık alanda olduğu tespit edilen şüphelilerin kaçabileceği alanları denetim altına almış, zanlılar M.A, İ.T. ve E.T'yi yakalamıştı.
Uyardığı avcılar tarafından vurulan saha bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Terme, Güncel

Kaynak: AA


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