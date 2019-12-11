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Uyarı bulunmayan bin 632 şişe alkole el konuldu

Sivas'ta üzerinde "Gıda amaçlı kullanımı uygun değildir" uyarısı bulunmayan bin 632 şişe etil alkole el konuldu.

11.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:07Uyarı bulunmayan bin 632 şişe alkole el konuldu
'ta üzerinde "Gıda amaçlı kullanımı uygun değildir" uyarısı bulunmayan bin 632 şişe etil alkole el konuldu.

Sivas'ta polis tarafından geçtiğimiz gün alkollü içki satışı yapan iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen "Alkol" kod isimli operasyon kapsamında; 5 adet iş yeri denetlendi. Denetimlerde 3 iş yerinde üstlerinde "Gıda amaçlı kullanımı uygun değildir" ibaresi bulunmayan toplamda bin 632 şişe etil alkol ele geçirildi. Şişeler 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında gerekli idari işlemler yapılabilmesi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - SİVAS

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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