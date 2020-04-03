Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu

Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlere getirileceği uyarılarına rağmen Kağızman'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polis uyarmasına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.

03.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:25
Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu
KARS - Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlere getirileceği uyarılarına rağmen Kağızman 'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polis uyarmasına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.
Sosyal yardımların evlere götürüleceği uyarı ve bildirileri yetmedi PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu. Onlarca polisin uyarısı fayda etmezken kuyruk gittikçe uzadı. Kağızman PTT önünde oluşan kuyruk ilginç görüntü oluşturdu. Polisin sık sık anonslarla uyarmasına rağmen toplanan vatandaşlar hastalık dinlemediler. Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İHA

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:25: Yaşlı kadını 250 bin TL dolandıran kardeşler yakalandı - Haberler 14:23: Sosyal yardım parasını evinde teslim alan mahalle sakini: "Devletimizden Allah razı olsun" - Haberler 14:21: Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi - Haberler 14:18: Eyüp Sultan Camii'nin avlusu kuşlara kaldı - Haberler 14:17: NASA solunum cihazı ve koruyucu malzeme üzerinde çalışacak - Haberler 14:07: Emekliler bayram ikramiyelerini tahsis numarasının son rakamına göre 7-11 Nisan tarihlerinde alacak 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 21:46: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'tan koronavirüs açıklaması: Mevcut sayılar tüylerimizi diken diken edecek seviyede