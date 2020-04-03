Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu

Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlerde ödeneceği uyarılarına rağmen Kağızman'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polisin uyarılarına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.

03.04.2020 18:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:16
Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu
Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlerde ödeneceği uyarılarına rağmen Kağızman 'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polisin uyarılarına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.

Sosyal yardımların evlere götürüleceği uyarısına rağmen Kağızman'da PTT önünde kuyruk oluştu. Onlarca polisin uyarısı fayda etmezken kuyruk gittikçe uzadı. Vatandaşlar virüs tehlikesine aldırış etmeden tüm uyarılara rağmen PTT önünde toplanmaya devam etti. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağızman, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı Haberler
Karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun korona testi pozitif çıktı
İtalya’da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi Haberler
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş eğilimi teyit edildi
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı Haberler
Öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama kontenjanları yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?

Son Dakika Güncel Haberleri

19:06: Antalya'da villada kumar oynayanlara 46 bin lira ceza kesildi - Haber 19:05: Elazığ'da karantina altına alınan apartman 2'ye yükseldi - Haber 19:05: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Devlette bir zaaf söz konusu değildir" - Haber 19:05: Bodrum'a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin tatilci akın etti - Haber 19:04: Sözleşmeli öğretmenlik için atama takvimi yayımlandı - Haber 18:50: TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı - Haber 18:36: Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber