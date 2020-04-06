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Uyarılar işe yaradı Zonguldak'a girişler azaldı

Uyarılar işe yaradı Zonguldak'a girişler azaldı Zonguldak Alaplı ilçe sınırları, şehirlerarası yolcu ulaşımına getirilen kısıtlamanın ardından özel otomobillerle yapılan ilçeye girişler, uyarılar ve denetimlerin ardından azaldı Zonguldak karayolu sınırlarına ile girilen tek nokta olan Alaplı...

06.04.2020 19:59 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:01

Uyarılar işe yaradı Zonguldak 'a girişler azaldı

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçe sınırları, şehirlerarası yolcu ulaşımına getirilen kısıtlamanın ardından özel otomobillerle yapılan ilçeye girişler, uyarılar ve denetimlerin ardından azaldı

Zonguldak karayolu sınırlarına ile girilen tek nokta olan Alaplı Düzce sınırları Kocaman mevkisinde yapılan jandarma tarafından denetimlerde Zonguldak gelen Komandolar ile takviye yapıldı.

Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye giriş nedenleri sorulurken, jandarma görevlilerince ateşleri ölçülüyor. Kayıt altına alınan kişiler, 14 gün süreyle evlerinde karantina da kalmaları konusunda uyarılıyor.

Şehirlerarası yolcu ulaşımına kısıtlama getirilmesinden hemen sonra başlayan denetimler sırasında, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden Alaplı'ya gelişlerde görülen yoğunluğun giderek azalması olumlu bulundu. Uyarılar ve denetimler, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, korona virüsü önlemleri için 24 saat görev başında olan polis, jandarma çalışanlarına kumanya dağıtımına başladı. İlçe sınırında görev yapan Kolluk Görevlerine başarılar dileyen Belediye Başkanı Nuri Tekin,"Birlik ve beraberliğe, anlayışa, yardımlaşmaya şiddetle ihtiyacımız olan bu günlerde, sahada çalışan kamu görevlilerine kumanya dağıtması yaptık " dedi.

Uyarılar işe yaradı Zonguldak’a girişler azaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Jandarma, Alaplı, Düzce, Güncel

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Uyarılar işe yaradı Zonguldak'a girişler azaldı
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