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Uyarılara rağmen güneşi gören caddeye akın etti

Uyarılara rağmen güneşi gören caddeye akın etti İstanbul'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu.

13.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:15
Uyarılara rağmen güneşi gören caddeye akın etti
İSTANBUL - İstanbul 'un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi evde kal çağrılarına rağmen vatandaşlarla doldu. Güneşi gören vatandaşlar caddeye akın ederken, bazılarının maske takmadığı görüldü.
Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınında uzmanların evde kal çağrıları İstanbul'da yaz günlerini anımsatan hafta başında bazı noktalarda cevap bulamadı Ünlü Bağdat Caddesi'ni dolduran vatandaşların bazıları yürüyüş yaparken bazıları da alışveriş yaptı. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazıları da maskesiz caddeye çıktı. Öte yandan araç trafiğninin caddede arttığı görüldü. Uyarılara rağmen güneşi gören caddeye akın etti

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bağdat, Genel
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