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Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti

Koronavirüs salgınına karşı yapılan uyarılara rağmen evlerinden çıkarak parklara akın eden yaşlılardan bazıları, "Neden dışarı çıkıyorsunuz?" sorusuna verdikleri yanıtlarla pes dedirtti.

21.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:15

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yaşlılar evden çıkmamaları yönünde uyarılırken, parklarda oturan yaşlılar açıklamalarıyla şaşırttı. Kimi yeni geldiğini kimileri ekmek almaya çıktığını söyleyen yaşlılar, birbirlerine kolonya ikram etmeyi de ihmal etmedi.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye 'de de görülen korona virüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda yaşlılara da evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Ancak bazı noktalarda uyarıları dinlemeyen yaşlılar, parklarda görüntülendi. Bahçelievler 'de kameralara yansıyan görüntülerde bazı yaşlıların parklarda vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü. Uyarılara rağmen parklarda banklarda oturan yaşlılar cevaplarıyla da şaşırttı. Kimi yeni geldiğini kimileri ekmek almaya çıktığını söyleyen yaşlılar, birbirlerine kolonya ikram etmeyi de ihmal etmedi.

"BEN OTURDUM, SİZ GELDİNİZ, HEMEN GİDİYORUM"

Evden çıkmama uyarılarına rağmen ekmek almadan önce parkta oturmaya devam eden Mehmet Pazar, "Ekmek almaya çıktım, geldim oturdum hemen gidiyorum karşıdan fırından ekmeği alıp eve gideceğim. Korona virüs konusu başladı başlayalı hayatta çıkmıyorum. Bir saat dışarıda oturmuş değilim. Ben şimdi buraya çıktım deyip burada kalmayacağım. Ben oturdum siz geldiniz, devlet ne dediyse onu yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti

"KİMSE YOKTU DEDİM BİR HAVA ALAYIM"

66 yaşında olduğunu ifade eden ve hava almak için dışarı çıktığını söyleyen bir vatandaş "Aslında sokağa çıkmamak güzel bir şey, Sağlık Bakanlığımız tedbirleri alıyor. Ben yeni çıktım kimse yoktu dedim bir hava alayım sonra eve çıkacağım zaten. 65-70 yaş üzerine etki yapar" dedi.

"EŞİM EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Ekmek almak için dışarı çıktığı kısa süreliğine de parkta oturduğunu belirten Mehmet Gül, "Bol bol temizlik olacak, evi havalandıracağız. Bunların hiç birisi yok, dışarı çıkmaya mecburuz. Ekmek aldım kim gidecek almaya eşim de zaten evden dışarı çıkamıyor. Bir şey olmaz deyip geziyorlar, Allah'ın izniyle geçecek" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti

Kaynak: İHA

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Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bahçelievler, Türkiye, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (5)
TUFAN BEY:adam ekmeği kim alacak mecbur çıktım diyor ve söyledikleriyle pes dedirtti diyorsunuz. amcanın yanlışı nerede? çalıştığım yerde 50 kişiyiz ve patron gelceksiniz diyor. çünkü hiç bir şey zenginlerin her gün servet kazanmasından daha önemli değil. itiraz eden olursa etiketleniyor ve diğer işçileri de kışkırtan adam gözüyle bakılıyor o kişiye. gelmeyen zaten işten kovuluyor. ayrıca ben işe gitmezsem eve nasıl ekmek alacam? adam kocaman evinde kilerine stoğu yapmış klavye başında beni eleştiriyor.
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TR:BÜTÜN YAŞLILARA ULAŞIM BEDAVAYI KALDIRIN
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TR:Millet izinli kagitla tek basina hava alip market eczane gide bilmeli bence
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ALİÇO:Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen bir türlü evlerine girmeyen 65 yaş üstü vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı yeni bir acil önlemi devreye alıyor: Fake Belediye Otobüsleri; Bakan Koca detayları şöyle anlattı:''Otobüsleri tıpkı gerçek belediye otobüsleri gibi tasarladık, engelli rampası bile var. Üzerindeki kayan yazılarda şehirdeki bütün durakların ismi geçecek. Şehirlerimizde rastgele dolaşacaklar. Belediye otobüsleri 65 yaş üzeri için zaten biliyorsunuz, bedava. Covid19: Kaç git Tuzak bu tuza
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ASLI:bankları sökmek mantıklıymış. . onlar alternatif üretir ama
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