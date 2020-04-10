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Uyarıları dikkate almayanlara 13 bin 820 TL ceza kesildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayan 75 araç sürücü ile 10 kişiye toplan 13 bin 820 TL para cezası uygulandı.

10.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:55
Uyarıları dikkate almayanlara 13 bin 820 TL ceza kesildi
Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayan 75 araç sürücü ile 10 kişiye toplan 13 bin 820 TL para cezası uygulandı.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından korona virüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek için sıkı tedbirler alındı. Alınan kararlar ise halka duyurularak herkesin sağlığı için evinde kalması ve ilçe merkezinde toplanmaması istendi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personel ise alınan kararları denetleyerek gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir merkezindeki hareketliliği asgari düzeye çekmek amacıyla Erdemir Caddesi, Devrim Bulvarı, dere üstü ve Pazaryeri Kavşağı'nda araçların park etmesi yasaklanarak park alanları bariyerlerle kapatılmıştı. Yapılan tüm uyarılara rağmen hala merkezdeki yoğunluk istenilen seviyeye çekilemedi. Bu gelişme üzerine trafik polisleri gün boyunca park ihlallerine müdahale ederek park yasaklarına aldırış etmeyen 75 araç sahibine toplam 9 bin 900 TL cezai işlem uygularken, sürücüsüne ulaşılamayan 7 araç otoparka çekildi. Asayiş ekipleri ise ilçenin tüm noktalarında tedbirlere aykırı davranan kişiler sürekli uyarıyor. Asayiş ekiplerinin yaptığı kontrollerde toplumsal alanda maske takmayan 4, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 ve evinden çıkan 20 yaş altı 3 kişiye toplam 3 bin 920 TL cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, vatandaşların hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için tedbirlere riayet etmeleri, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, alışveriş için ilçe merkezine gelmek yerine mahallelerindeki iş yerlerini tercih etmeleri konusunda daha duyarlı davranmalarını beklediklerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, 3. Sayfa
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