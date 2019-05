"Uyarının, kızgınlığın, küskünlüğün yapılacağı yer 23 Haziran değildir"

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bazı kardeşlerimiz kızmış. Belediye başkanına, meclis üyesine, milletvekiline, partinin yaptığı bir şeye kızmış, küsmüş, darılmış. Diyor ki: 'Şunlara bir hesap sorayım, bir uyarı atışı yapayım.' Bu kardeşlerimize diyeceksiniz ki: 'Uyarının yapılacağı, kızgınlığın, küskünlüğün yapılacağı yer 23 Haziran sandıkları değildir." dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketlerinden İstanbul Personel Yönetim AŞ'nin (İSPER) Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katılan Kurtulmuş, zor bir dönemden geçildiğini ve zor bir coğrafyada yaşanıldığını ifade ederek, "Her bakımdan Türkiye'nin üzerine birtakım sıkıntılar ve güçlükler verilmeye çalışılıyor. Doğu Akdeniz'de dünyanın bütün donanmaları, herkes oradan petrol, doğalgaz çıkarıyor. Türkiye'nin orada bulunmasından rahatsızlık duyuluyor. Türkiye S-400 krizi üzerinden köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Mesele kimden hangi silahı alacağımız değil, mesele Türkiye'nin bir kaç yıl içinde kendi savunmasını kurabilecek bir güce ulaşır mı korkusudur." diye konuştu.Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Dünyanın dört bir tarafında İslamafobi, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve özellikle Tayyip Erdoğan düşmanlığı olarak hortluyor, ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir tarafında birtakım mahfiller tarafından desteklenen terör örgütleri bu bölgede cirit atıyor. Türkiye terör örgütlerinin hepsine karşı mücadele veriyor. Bütün bu büyük resmi gözden geçirin. Resmin özeti bu coğrafyada güçlü ve büyük bir Türkiye'yi istemiyorlar. Bu millet artık kendi köklerinden ayağa kalkmış, bu millet artık kendi kökleri üzerinden yükselmiş, artık onun bunun talimat vereceği bir ülke değil, güçlü büyük bir Türkiye olmak için yolun devam ediyor. Türkiye her türlü fitneyi bir tarafa bırakarak, DEAŞ'ını, PKK'sını, FETÖ'sünü, bir sürü unsuru bir arada bırakarak, birlik ve kardeşlik içerisinde yoluna devam edecektir. Güçlü ve büyük Türkiye'nin anahtarı kardeşliğimizdir. Güçlü ve büyük Türkiye'nin yolu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu siyasi hareketin başarılı bir şekilde yoluna devam etmesidir.""Binali Yıldırım Bey'i birinci çıkartarak İstanbul yoluna devam edecek"Numan Kurtulmuş, İstanbul'un geçmişi ile bu gününün kıyaslanamayacağının altını çizerek, "1994 öncesi İstanbul'u çok iyi bilenlerden birisiyim. Çöp dağları içerisinde geçtiğimiz, ayaklarımıza çöp suları bulaşmasın diye paçalarımızı sıvayarak gittiğimiz o günleri dün gibi hatırlıyoruz. Tayyip Erdoğan'dan önce İstanbul'un hava kirliliğinin çekilmez bir noktaya geldiğini biliyorum. Hala Fatih'te oturuyorum. Evimizin camını açtığımızda Haliç kokusunun burnumuzun direklerinin kırdığı günleri hatırlarım. 1994 Türkiye siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Önce İstanbul çöpten, çamurdan, her türlü pislikten kurtularak bu günlere geldi. Sade İstanbul'un yolları, köprüleri, viyadükleri, otobanları, hava alanları, boğazın altından geçen yolları değil, aynı zamanda şehrin çehresi de değişti. Bu hizmetin devam etmesi, bu güzel İstanbul'un ileriye yürüyüşünün sürmesi için 23 Haziran'da Binali Yıldırım Bey'i açık ara birinci çıkartarak İstanbul yoluna devam edecek." dedi."Milletimiz 23 Haziran'da kararlılığını ortaya koyacaktır"CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na 'Hangi hizmetleri yapacaksınız?', 'Mega projeniz nedir?' sorularının sorulmasının mümkün olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "Milleti kucaklayacağım diyor. 'Şunu yapacağım, bunu yapacağım' diyor. O dediklerinizin hepsini zaten bu salon içerisindekiler yapıyor. Hangi projeyi yapacaksın? Bu projeleri dile getirmiyor. Bu klasik bir CHP tavrıdır. Sadece yerel yönetimlerde değil, merkezi yönetimlerde de ne yapacaklarını bir türlü anlatmazlar. Çünkü CHP proje yapıp, terleyip millete hizmet etmek yerine retorik üzerinden yol almayı öteden beri tercih etmiş olan bir partidir. CHP'nin genleri böyledir. Milletimiz 23 Haziran'da kararlılığını ortaya koyacaktır." şeklinde konuştu.Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Seçimden hemen sonra oylar sayılırken 'Niye oylar sayılıyor?' diye birileri itiraz etti. Oyların sadece yüzde 10'u sayıldı. 28 bin oy farkı 13 bin oy farkına indi. Bir tane CHP'li yetkiliden 'Niye bu aradaki fark azaldı?. Haksızlık yapıldı.' diye bir itiraz duydunuz mu? Çünkü onlar da sandıkların, sayımların başındaydı. Yanlışlıkların, sandıklardaki hesaplama hatalarının, usulsüzlüklerin doğru olduğu tespit edildi, CHP de bunu gördü. Sayımlara itiraz ettiler. Arkasından seçimin yeniden yapılmasına da itiraz ettiler. Ben hatırlıyorum ABD'de en az 7-8 seçimde bazı eyaletlerde oylar yeniden sayıldı. Çünkü itiraz yapıldı. Oylar ABD'de yeniden sayılınca demokrasi, Türkiye'de yeniden sayılınca demokrasi dışı bir şey.2004'te Ukrayna'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yüksek mahkeme tarafından iptal edildi. Yeniden seçim yapıldı. Avusturya'da 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. İtiraz edildi. İtirazlar haklı bulundu. ve seçimler yenilendi. Avusturya'da, Ukrayna'da, Avrupa'da seçimler yenilendiği zaman demokrasi, Türkiye'de yenilendiği zaman demokrasi karşıtı bir şey. Şimdi 16 Haziran'da Belçika'da 2 şehirde belediye seçimleri yeniden yapılacak. Geçen sene yapılmış, itiraz edilmiş, itiraz, anayasa mahkemesi yüksek mahkeme tarafından kabul edilmiş, seçimler yeniden yapılıyor. 2 sebeple YSK seçimi iptal etti. Gayri kanunu oluşturulan sandık kurulları var. Oy sayımlarında hatalar, ali cengiz oyunları olmuş bunlar tespit edildi. İstanbul, 31 Mart'taki kararını düzeltmek, bu güzel hizmetlerin, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olan büyük Türkiye ideali etrafında yürüyen bu hizmetlerin devamı istikametinde oy verecek. İstanbul gerçekten Tayyip Erdoğan'dan bu yana 1994'te başlayan gönül belediyeciliği, Erdoğan belediyeciliğini bir kez daha seçecek ve Binali Yıldırım diyerek yoluna devam edecek.""İstanbul'da herkese ulaşacağız"İstanbul'da herkese ulaşacaklarını belirten Kurtulmuş, "Bu hizmetlerin sekteye uğramaması, yarım kalmaması, güzel ve güçlü bir İstanbul idealinin, daha da güçlü yürütülmesi için herkesi ikna etmeye çalışacağız. Oy vermeyen, oy veren, başka partiye oy veren bütün kardeşlerimize bir kere daha anlatacağız. Hep beraber 23 Haziran akşamına kadar çalışmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş, "Neler olabileceğini, bir kaç gün büyük şehre oturanların neler yaptıklarını gördük. İlk yaptıkları iş belediyenin verilerini kopyalamak. O verileri kopyalayarak nereye, kime o verileri götüreceksin? Bazı arkadaşlarımız 31 Mart seçiminde daha önce bize oy vermiş olmasına rağmen, bu seçimlerde birtakım duygular içerisinde sandığa gitmedi ya da oy vermedi. Bir sefer bile olsa 2002'den bu yana AK Parti'ye oy verenlerin oranı yüzde 65'tir. Bizim toplumsal tabanımız yüzde 52 değil yüzde 65'tir. Gönüllere girerek bir kere daha vatandaşlarımızdan, komşularımızdan, eşimizden, dostumuzdan destek isteyeceğiz." diye konuştu."24 Haziran sabahı her şey çok daha güzel olacak"Seçimlerde 1 milyon 700 bin İstanbullunun oy vermeye gitmediğini kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:"320 bin İstanbullu da geçersiz oy kullanmış. Bazı kardeşlerimiz kızmış. Belediye başkanına, meclis üyesine, milletvekiline, partinin yaptığı bir şeye kızmış, küsmüş, darılmış. Diyor ki: 'Şunlara bir hesap sorayım, bir uyarı atışı yapayım.' Bu kardeşlerimize diyeceksiniz ki: 'Uyarının yapılacağı, kızgınlığın, küskünlüğün yapılacağı yer 23 Haziran sandıkları değildir.' Hatasız kul olmaz. Hatasız siyasi organizasyon da olmaz. 17 yıl iktidarda olan bir siyasi partinin, çok güzel hizmetleri olduğu gibi, yanlış, eksik olduğu taraflar da vardır. Bu eksik ve yanlışları düzelterek yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'ye küskünlüğümü, kırgınlığımı, üzgünlüğümü belirteyim demenin bedeli CHP'nin adayını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak asla olmamalıdır. Onun için herkesi dinliyoruz. 24 Haziran sabahı her şey çok daha güzel olacak Allah'ın izniyle. İstanbul'da 24 Haziran yeni taptaze bir başlangıç olacaktır."Konuşmanın ardından İSPER Genel Müdürü Salih Çil, Kurtulmuş'a bir tablo hediye etti. Kurtulmuş, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.