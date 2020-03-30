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Uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece'de korona virüs uyarılarına aldırış etmeyerek parti düzenleyen gençlerden 4'ü adliyeye sevk edildi.

30.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:40
Uyarısına rağmen parti düzenleyen gençler adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece 'de korona virüs uyarılarına aldırış etmeyerek parti düzenleyen gençlerden 4'ü adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece'de korona virüs önlemlerine uymayan gençler, bir evde toplanarak parti düzenlendi. Partide sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan gençler, büyü tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri partiye katılan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltındaki zanlılardan 7'si polis sorgusunun ardından serbest bırakılırken 4 kişi ise bu sabah adliyeye sevk edildi.
(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyükçekmece, Polis, Güncel
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