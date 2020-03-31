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Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs salgını uyarılarına rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe, 392'şer lira para cezası kesildi.

31.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:34
Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta koronavirüs salgını uyarılarına rağmen aynı bankta yan yana oturmaya devam eden 2 kardeşe, 392'şer lira para cezası kesildi. Kardeşlerden biri, polisin ceza kesme işlemini cep telefonu kamerasıyla kaydedince ayrıca 'halk sağlığını bozma' gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezasına çarptırılıp, 'halkı tahrik etme' suçundan gözaltına alındı.

Yetklilerin, koronavirüse karşı 'evde kal' çağrısına rağmen Kahramanmaraşlılar, bugün cadde ve sokakları doldurdu. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri yönünde uyardı. Ayrıca vatandaşlardan sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

HEM PARA CEZASI HEM GÖZALTI

Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen evlerine dönmeyip, bankalarda oturmaya devam edince polis, Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesti. Aynı bankta yan yana oturan Hasan- Kemal K. da polis tarafından yapılan uyarılara rağmen bankta oturmaya devam etti. Bunun üzerine polis, kardeşlere, Kabahatlar Kanunu kapsamında 392'şer lira ceza kesti. Polis memurlarının ceza makbuzunu hazırladığı sırada kardeşlerden Hasan K., cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Durumu fark eden emniyet müdürü, Hasan K.'ye müdahale etti. Hasan K.'ye ayrıca 'halk sağlığını bozmak' suçundan 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Hasan K., 'halkı tahrik etmek' suçundan da gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

Hasan K., karakola götürüldüğü sırada kardeşiyle birlikte telefon bayisine geldiğini, polisin kendilerine uyarıda bulunmadığını öne sürdü.

TOPLU HALDE GEZMEK YASAK

Öte yandan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaptığı toplantılar ile çok sayıda karara imza attı. Alınan kararlar kapsamında kentte, 'zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ya da toplu halde gezmeleri' yasak.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Uyarıya rağmen bankta oturunca 392 lira ceza yazıldı, görüntüleyince gözaltına alındı - Haberler

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