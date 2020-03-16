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Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor

Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyorView on euronews.

16.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:48
Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya 'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyorView on euronews
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Uydu görüntüleri, koronavirüs nedeniyle İtalya'da hava kirliliğinin azaldığını gösteriyor

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İtalya, Dünya

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