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Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çalan 2 kişi tutuklandı.

14.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:23Uydu takip cihazı ve su motoru çalan 2 kişi tutuklandı

ADANA'da, traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çalan 2 kişi tutuklandı.

Olay, ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşlarındaki M.K. ve E.C., traktörün uydu takip cihazıyla birlikte 5 su motoru çaldı. Şüpheliler daha sonra, bir evden de uydu alıcısı, sprial makinesi, takım sandığı, kaynak makinası ve matkap çaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkallerini tespit ettiği M.K. ve E.C.'yi yakaladı. Çalınan malzemeler, bulunarak sahiplerine teslim edildi. Sorgularının ardından mahkemece çıkarılan M.K ve E.C. tutuklandı.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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