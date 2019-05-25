Orijinal Yoga Sistemi Oruç Tutmayı Kolaylaştırıyor!

Oruç tutmayı kolaylaştıran teknikler:

UDDİYANA BANDA (KARIN KİLİDİ TEKNİĞİ)

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve karın mümkün olan kadar içe çekilerek nefes verilir. Çene göğse yaklaştırılır ve nefes zorlanmadan 3-5 sn. tutulur. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes tekrar alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlarlayınız.

NAULİ (KARIN KASILMASI TEKNİĞİ)

Ayakta bacaklar 50 cm kadar aralık, dizler bükülü ve eller dizlerin üzerinde olacak şekilde durulur. Derin nefes alınır ve ağızdan tam şekilde verilir. Nefes tutulur, çene göğse yaklaştırılır. Karın kasları sağa sola doğru hareket ettirilir. Nefesi almadan önce karın kasları gevşetilir ve nefes alınır. Normal nefes ile dinlenerek, tekniği 6-8 kez tekrarlarlayınız.

SUPTA PAVANA MUKTASANA (SIRT ÜSTÜ HAVA ÇIKARMA TEKNİĞİ)

Sırt üstü uzanın, ilk önce sağ bacağı bükerek uyluğu göğse yaklaştırın. Elleri diz altında kenetleyin, sağ dizinizi burnunuza değecek şekilde çekin. 15- 30 sn kalın. Aynı duruşu sol taraftan uygulayın. 3-5 tur uygulayabilirsiniz.

GARBHASANA (CENİN DURUŞU TEKNİĞİ)

Sırtüstü uzanın. Nefes alırken bacaklarınızı birleştirin.Nefes verirken bacakları bükerek, uylukları göğse yakınlaştırın. Elleri kenetleyin, dizlerin altından tutun ve burnunuzu dizlerin arasına yerleştirin. 10-15 sn. kalın. 3 tur uygulayabilirsiniz.

VACRASANA (YILDIRIM DURUŞU TEKNİĞİ)

Diz üstü oturun. Konsantre olun, zihninizi karın bölgesine yoğunlaştırın 1- 2 dk. kalın.

ŞİTALİ PRANAYAMA (NEFES TEKNİĞİ)

Dudaklar O biçiminde, dil kıvrılılarak dışarı çıkarılır. Dilin oluşturduğu kanaldan hava içe çekilir. Susuzluk ve açlık hissi hafifletilir. Ağız kokusu giderilir. Beden ısısı düşer ve sıcaklara dayanmak kolaylaşır.

ŞİTAKARİ PRANAYAMA (NEFES TEKNİĞİ)

Dişler bir arada tutulur. Dudaklarınızı aralayarak dişlerinizi gösterin. Dilinizi dişlerin arasından çıkarın ve havayı "sss" sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.

NADİ ŞODHANA PRANAYAMA (NEFES TEKNİĞİ)

Sol burun deliğinden nefes alınır, sağ burun deliğinden verilir, sağ burun deliğinden alınır ve sol burun deliğinden nefesin verilmesi şeklinde uygulanır. Tekniğin genel arındırıcı ve dengeleyici etkisi vardır. Sinirler geşer ve gerginlik atılır.

SADANTA PRANAYAMA(NEFES TEKNİĞİ)

Dişler birarada tutulur. Dudakları aralayarak dişleri gösterin. Dişlerin arasından "sss" sesiyle çekin. Ağzınızı kapatıp burundan verin. Aşırı safra salgılanması halinde çok faydalıdır. Sindirim sistemini geliştirir, susuzluk giderilir.

(Tekniklerin detaylı açıklamalarına dileyenler UYF Başkanı Akif Manaf'ın Yoga: Asanalar – Duruşlar, Yoga: Pranayama – Nefes ve Enerji kontrolü,Yoga: Çakra – Enerji Merkezleri Bilimi,kitaplarından ulaşabilirler)

Kaynak: Bültenler