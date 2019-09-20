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Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı

Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.

20.09.2019 17:18Uygulama alanlarında 100 kaçak göçmen yakalandı
Adana polisi uygulama noktalarında 100 kaçak göçmen yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü şehrin giriş ve çıkış noktalarında kurulan 5 uygulama noktasında suç ve suçlularla mücadele ediyor. Bu kapsamda Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre yasa dışı girişleri engellemek için Tarsus -Adana - Gaziantep Otoyolu ile D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler denetimlerde 48'i Afganistan, 37'si Pakistan, 9'u Sri Lanka, 3'ü Gana, 2'si Mali, 1'i Togo uyruklu 100 kaçak göçmeni yakaladı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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