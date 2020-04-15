Uygulama noktasına gelen yavru köpeklere polisler sahip çıktı
Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde uygulama yaptıkları sırada yanlarına gelen yavru köpekleri polis ekipleri aldıkları tavuk eti ve ekmekle beslediler.
15.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:15
Emet Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Tarfik Ekipleri, ilçe girişinde kontrol yaptıkları sırada yavru 2 köpeği farkettiler. Yavru köpeklerin hareketlerinden aç ve susuz olduğunu farkeden polis ekiplerinden 2 polis, aldıkları tavuk eti ve ekmek ile yavru köpekleri doyurdular. Karnı doyan köpekleri polisler, daha sonra Emet Belediesi köpek barınağına teslim ettiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA