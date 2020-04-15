Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Uygulama noktasına gelen yavru köpeklere polisler sahip çıktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde uygulama yaptıkları sırada yanlarına gelen yavru köpekleri polis ekipleri aldıkları tavuk eti ve ekmekle beslediler.

15.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:15
Uygulama noktasına gelen yavru köpeklere polisler sahip çıktı
Kütahya 'nın Emet ilçesinde ilçe girişinde uygulama yaptıkları sırada yanlarına gelen yavru köpekleri polis ekipleri aldıkları tavuk eti ve ekmekle beslediler.

Emet Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Tarfik Ekipleri, ilçe girişinde kontrol yaptıkları sırada yavru 2 köpeği farkettiler. Yavru köpeklerin hareketlerinden aç ve susuz olduğunu farkeden polis ekiplerinden 2 polis, aldıkları tavuk eti ve ekmek ile yavru köpekleri doyurdular. Karnı doyan köpekleri polisler, daha sonra Emet Belediesi köpek barınağına teslim ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kütahya, Polis, Emet, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle birlikte 45 bin kişinin tahliyesi bekleniyor
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF’den açıklama geldi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kaç ülke yardım istedi? IMF'den açıklama geldi
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Haberler
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını sildi
Haberler ›› Yaşam ››Uygulama noktasına gelen yavru köpeklere polisler sahip çıktı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

09:58: Eski sevgiliye tuzak kurup öldürmek istediler - Haberler 09:57: Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılığı yaptığı tespit edilen kişiyi yakaladı - Haberler 09:47: Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek - Haberler 09:47: Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı gençler: "Ceza yiyeceğimizi biliyorduk" - Haberler 09:46: Minik iki kardeşten büyük hareket: Jandarma aracını durdurup harçlıklarını bağışladılar - Haberler 08:41: Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Kimseyi zorla tutmuyoruz 08:56: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi