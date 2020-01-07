Haberler » Güncel » Uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi - Haber

Uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi

ORDU'da, uygulama noktasında durdurulan S.S., bir süre sonra hareket ettirdiği otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti.

07.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:44 Uygulama noktasında, otomobille polisin ayağını ezdi

ORDU'da, uygulama noktasında durdurulan S.S., bir süre sonra hareket ettirdiği otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti. Ayağında çatlak oluşan Özcan Ö., hastaneye kaldırılırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alındı.Olay, dün gece, Mahallesi Ferhat Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 FS 515 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'yi durdurup, denetlemek istedi. İsmi öğrenilemeyen S.S., bir süre durdurduğu aracını hareket ettirip, kaçmak istedi. S.S., otomobille polis memuru Özcan Ö.'nün ayağının üzerinden geçti. Bu sırada diğer polisler ile otomobildekiler arasında gerginlik çıktı. Yaralanan Özcan Ö., ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ezilen ayağında çatlak oluşan Özcan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü S.S. ve yanındaki 2 kişi, gözaltına alınırken, otomobil ise çekiciyle otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Şirinevler, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:16   SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARA HALEN KAPALI, THY İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN  20 EK SEFER PLANLADI - Haber
18:16   Eski IKBY Başkanı Barzani: "Irak ve bölge patlamanın eşiğinde" - Haber
18:16   Denizli'de yoğun sis ulaşımı aksattı - Haber
18:15   Termal kameralı operasyonda 10 kilo esrar ele geçirildi - Haber
18:15   Ahırları su altında kalan çobanlardan tepki - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:18:17