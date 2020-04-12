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Uygulama noktasında sürücülerin ateşleri ölçüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında Sinop-Samsun yolunda yapılan uygulamalarda, sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülerek, izin belgelerine bakılarak bilgilendirme yapıldı.

12.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:49
Uygulama noktasında sürücülerin ateşleri ölçüldü
Samsun 'un Bafra ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında Sinop-Samsun yolunda yapılan uygulamalarda, sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülerek, izin belgelerine bakılarak bilgilendirme yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Bafra'da cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu görülmüyor. İlçe genelinde ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dolaşmasına izin vermiyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sinop Samsun yolu ilçe girişinde oluşan kontrol noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, araçları durdurup, sürücü ve yanlarındaki yolcuların ateşlerini ölçerek seyahat belgelerini kontrol etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa
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