Uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü 10 kilometre süren kovalamacayla yakalandı - ADANA

Adana'da polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

13.06.2020 04:02 | Son Güncelleme: 13.06.2020 05:20
Adana'da polisin ikazına uymayarak uygulama noktasından kaçan otomobilin sürücüsü 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Tarsus Karayolu ÇUKOBİRLİK önündeki polis uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan bir otomobil kaçmaya başladı.
Otomobil 10 kilometre süren kovalamaca sonucu Denizli Mahallesi 52220 Sokak'ta durduruldu. Araçta bulunan 1'i kadın 3 kişi, polisleri görmediklerini ve kaçmadıklarını iddia etti.
Yapılan kontrolde aracı kullanan O.U'nun (31) sahte kimlik kullanmaktan arandığı ve alkollü olduğu belirlendi.
Şüpheliler Denizli Polis Merkezine götürülürken, araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü 10 kilometre süren kovalamacayla yakalandı - ADANA

Kaynak: AA

Etiketler: Tarsus, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Normalleşme sonrası Şanlıurfa’da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Haber
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Edirne’ye girişler 14-17 Haziran’da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah’ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Haberler››Güncel››Uygulama noktasından kaçan aracın sürücüsü 10 kilometre süren kovalamacayla yakalandı - ADANA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:09: BM, Kongo'dan Dubai'ye uzanan altın kaçakçılığı ağını belgeledi - Haber 05:00: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı - Haber 04:11: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: "Libya'daki çekişen taraflar arasındaki gelgit oyununa... - Haber 04:08: MAÇKA PARKI'NDA ALKOL ALAN İKİ GRUP ARASINDA KAVGA: 2 YARALI - Haber 03:57: Son dakika haberleri: Senegal'de halk, Fransız sömürgecilerin kalıntılarını istemiyor - Haber 00:01: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 23:44: Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti - Haber 14:15: Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı - Haberler 12:31: Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi - Haberler 12:25: Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir - Haber