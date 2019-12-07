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Uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uygulama noktasından kaçtıktan sonra kazaya karışan otomobilde ruhsatsız bir pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere, 2 tabanca, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler çıktı.

07.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 00:24
'nın ilçesinde uygulama noktasından kaçtıktan sonra kazaya karışan otomobilde ruhsatsız bir pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere, 2 tabanca, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler çıktı.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki polis uygulama noktasından kaçan Mehmet Ali B.'nin kullandığı 45 UV 901 plakalı otomobili takibe aldı.
Polislerden kaçan sürücü, Vali Aziz Bey Caddesi'nde İbrahim G.'nin kullandığı 45 ABP 686 hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçtaki yolcu Hicran K. yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaçan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali B.'nin üzerinden kendi fotoğrafı ile Alparslan Kırbaş adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi bulundu. Kazanın ardından kaçan otomobilde yapılan aramada, bir pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca, 6 şarjör, 2 bıçak, 2 kutu mermi ve pompalı tüfeğe ait fişekler ele geçirildi.
Mehmet Ali B,'nin yapılan GBT sorgusunda ise silah kanununa muhalefet, hırsızlık, uyuşturucu, uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.
Zanlı, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alındı.
Uygulama noktasından kaçan sürücü kaza yaptı

Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: AA


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