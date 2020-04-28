Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza

Konya'da uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza verildi.

28.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:53
Konya'da uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçan sürücüyü takibe aldı.
Yaşanan kovalamaca sırasında sürücü ters yöne girdi. Kısa süre sonra yakalanan sürücüye ters yönde araç kullanmaktan 1228, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 473, abartı egzozdan 1228 ve muayenesiz araç kullanmaktan 288 lira olmak üzere toplam 5 bin 217 lira ceza kesildi.
Sürücü A.A'ya ayrıca 20 yaş altında olmasına rağmen sokağa çıktığı için yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında idari para cezası da uygulandı.
İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de aracı trafikten men etti. Uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Elazığ’dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haberler
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Haberler
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Uygulama noktasından kaçan sürücüye 5 bin 217 lira ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:42: Hillary Clinton'dan 2020 seçimleri için Joe Biden'a destek - Haber 22:42: Edirne'de müzisyenlerden "evlerinde kalanlara" moral konseri - Haber 22:41: Hafter güçlerinden Trablus'ta sahra hastanesine roketli saldırı - Haber 22:41: Siverek semalarında görülen ışıklar heyecana neden oldu - Haber 22:38: Sazlıdere ve Büyükçekmece'de yasa dışı avlananlara ceza - Haber 21:58: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 12:10: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı - Haberler 11:23: Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler - Haberler