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Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.

17.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:43
'nın ilçesinde, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polise çarparak yaraladı.
Seydişehir Merkez Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde akşam saatlerinde sabit trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Ömer Kayapınarın kullandığı 10ABP 72 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, uygulamada görevli trafik polisine Atilla Aras'a çarptı
Yaralanan polis memuru, Atilla Aras ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinden ayrılmayan sürücü ise gözaltına alındı..
Uygulama yapan polis memuruna otomobil çarptı

Seydişehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA


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