Haberler» Güncel» Haber

Uygulama yapan polise ateş etti - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı gözaltına alındı.

24.07.2019 12:26
Uygulama yapan polise ateş etti - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta uygulama yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayıp tüfekle ateş ederek kaçan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan ve sürücüsünün Hasan Y, olduğu öğrenilen araç hızla uzaklaştı.
Kovalamaca sonucu bir ara sokakta sıkıştırılan aracından inen Hasan Y, polislere tüfekle ateş edip kaçtı.
Şüpheli, kısa bir kovalamacanın ardından silahıyla birlikte yakalandı.
Hasan Y'nin, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolü için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası'na getirilen zanlı, gazetecilere "Alkollüydüm, pişmanım." dedi. Uygulama yapan polise ateş etti - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
14:24   Timurtaş'tan Rektör Çamsarı'ya ziyaret
14:24   Türk Matematik Milli Takımı İtalya'da üçüncü oldu
14:23   Sağlık-Sen'den döner sermaye sistemi eleştirisi
14:23   Memur-Sen, 5. Dönem Toplu Sözleşme teklifini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu
14:23   Doğanşar'da beç tavuğu dağıtıldı
14:22   Tamer'den vekaletle kurban bağışı
14:22   flaş//3