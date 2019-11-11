Haberler » Güncel » Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı - Haber

Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı

Antalya'da yolda uygulama yapan polislere bakan Burak Ü.'nün otomobili 4 takla atttıktan sonra kurumuş dere yatağına uçtu.

11.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:07Uygulama yapan polise bakarken aracıyla takla attı

'da yolda uygulama yapan polislere bakan Burak Ü.'nün otomobili 4 takla atttıktan sonra kurumuş dere yatağına uçtu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kundu Oteller Bölgesi Tesisler Caddesi üzerinde meydana geldi. 07 GCM 80 plakalı otomobille şehir merkezi istikametine seyreden Burak Ü., virajı döndüğü sırada yolda uygulama yapan trafik polislerini gördü. Polislere bakmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak Ü.'nün otomobili yol kenarındaki taşlara çarpıp ters döndü. 4 takla atan otomobil, sazlıkların içinden kurumuş dere yatağına uçtu.

Kazayı gören polislerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine tedbir amaçlı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri de sevk edildi. Araç içerisindeki sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sedyeye konularak ambulansa taşındı.

Hastaneye götürülen ve bir turizm firmasında rehber olarak çalıştığı öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de olası yakıt kaçağına karşı otomobili kontrol etti.

Görgü tanıkları sürücünün kavşağa hızlı girdiğini, yavaşlamak isterken aracının kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki taşlara, ardından takla atarak uçtuğunu söyledi.



İtfaiye, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş son yolculuğuna uğurlandı aktüel görüntü
17:54 Kocaeli gebze belediyesi'nden zabıta şiddetiyle ilgili açıklama
17:54 Mardin suriye'nin kamışlı şehrinde art arda patlamalar 3 ölü, 5 yaralı
17:54 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi
17:54 Ordu'da 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
16:50 Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:55:20