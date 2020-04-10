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Uygulama yapan polislere pastalı sürpriz

Uygulama yapan polislere pastalı sürpriz Kilis'te Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle esnaf, uygulama yapan polislere sürpriz yaparak pasta ikram etti.

10.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:32
Uygulama yapan polislere pastalı sürpriz
KİLİS - Kilis 'te Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle esnaf, uygulama yapan polislere sürpriz yaparak pasta ikram etti.
Kilis'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekiplerine Kilisli esnaflar, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle pasta ikram etti. Polisler, yapılan sürpriz karşısında duygulanırken, vatandaşların korana virüs tedbirleri kapsamında sağlığı, güvenliği sağlamak için görev yaptıklarını, yapılan pastalı sürpriz için teşekkür ettiklerini, vatandaşların kurallara uymasını istediler.
Salih Sesliokuyucu adlı esnaf ise, Türk Polis Teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Caddesinde uygulama yapan polisleri sürpriz pasta ikram ettiklerini ifade etti. Uygulama yapan polislere pastalı sürpriz

Kaynak: İHA

Etiketler: Kilis, Polis, Genel
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