Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız için ambulans çağrıldı

Adana'da polisin korona virüs önlemleri kapsamında uygulama yaptığı halk otobüsünde genç kızın ateşi 38,3 çıkınca otobüsten indirildi.

Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız için ambulans çağrıldı
05.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:13
Adana'da polisin korona virüs önlemleri kapsamında uygulama yaptığı halk otobüsünde genç kızın ateşi 38,3 çıkınca otobüsten indirildi. Genç kız için gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla ambulans çağrıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli polis ekipleri, Atatürk Parkı yanında korona virüs önlemleri kapsamında yolcu taşıyan otobüs ve dolmuşlara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamada otobüsteki yolcuların ateşlerini ölçerek gerekli uyarılarda bulundu.

Polisin durduruğu bir otobüste 19 yaşındaki Bengi Y.'nin ateşi 38,3 çıkınca ekipler, genç kızı aşağı indirerek 112 ekiplerine bilgi verdi. Duraktaki banka oturtulan genç kızın çevresindeki kişilere de sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarı yapıldı. Genç kızın ateşi ikinci kez ölçüldüğünde 36,7 çıkınca sınavdan çıktığını, heyecandan ateşinin yüksek çıkmış olabileceğini söyledi.

Bu sırada olay yerine gelen ambulansa alınan genç kız tedbir amaçlı gerekli tetkikler için götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana, Genç, 3. Sayfa, Haber

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