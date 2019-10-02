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Uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

02.10.2019 14:21Uygulamada silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen asayiş uygulamaları esnasında şüphe üzerine durdurulan 8 şahsın üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 gram kubar esrar, 27 gram tütün ile karıştırılmış sentetik cannabinoid maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 25 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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