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Uygulamadan haberi olmayan 75 yaşındaki vatandaşa jandarma yardım etti

Kırıkkale'de sokağa çıkma yasağından habersiz hastaneye gitmek isteyen yaşlı bir şahsa jandarma ekipleri yardımcı oldu.

01.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:45
Uygulamadan haberi olmayan 75 yaşındaki vatandaşa jandarma yardım etti
Kırıkkale 'de sokağa çıkma yasağından habersiz hastaneye gitmek isteyen yaşlı bir şahsa jandarma ekipleri yardımcı oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan hastalara sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu yasaktan haberi olmayan 75 yaşındaki bir vatandaş da, hastaneye gitmek için dolmuşa binmek istedi. Dolmuş şoförlerinin almadığı yaşlı vatandaş şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Tıp Fakültesi Hastanesine gitmek için çareyi yürümekte buldu. Trafik yoğunluğunun çok olduğu 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' önünde yürüyen yaşlı vatandaş, ekiplerin dikkatini çekti. Hemen yaşlı şahsın yanına giden ekipler adama yaşını ve nereye gittiğini sordu. Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını belirten 75 yaşındaki şahıs, hastaneye gitmek istediğini bildirdi. Bir jandarma personelinin yardımcı olduğu şahıs uyarıldıktan sonra evine bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Jandarma, Güncel
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