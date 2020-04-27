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Uygulamadan kaçan genç yanlışlıkla vuruldu

Adana'da polisin uygulama noktasından kaçan genç kazara silahla vuruldu.

27.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:00
Uygulamadan kaçan genç yanlışlıkla vuruldu
Adana'da polisin uygulama noktasından kaçan genç kazara silahla vuruldu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesinde meydana geldi. Polisin uygulama yaptığını gören Ali A. sokak aralarına kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis Ali A.'yı kovalamaya başladı. İddiaya göre, "Dur" ihtarına uymayan Ali A.'nın arkasından havaya ateş açan polis, yere doğrulturken silahı tekrar ateşlenince Ali A. kazara yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali A. tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Haber
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