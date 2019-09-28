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Uygulamadan kaçan minibüs şarampole uçtu

Uygulama noktasında güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan ve kaçan araç Pasinler ilçesine bağlı Aşıtlar Mahallesi yolunda şarampole uçtu.

28.09.2019 12:51Uygulamadan kaçan minibüs şarampole uçtu
Uygulama noktasında güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayan ve kaçan araç Pasinler ilçesine bağlı Aşıtlar Mahallesi yolunda şarampole uçtu.

Edinilen bilgilere göre; Erzurum'un Horasan ve Köprüköy ilçelerinde uygulama yapan güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayıp ve kaçan 53 HD 824 plakalı araç Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince takibe alındı. Takipten kurtulmaya çalışırken Pasinler ilçesine bağlı Aşıtlar Mahallesine doğru kaçan araç şarampole uçtu.

Şarampole uçan araçtan kaçan 20 mülteci arazide saklanırken güvenlik güçlerince yakalandı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Pasinler, Köprüköy, Horasan, Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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