Uygulamalar masaya yatırıldı

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'la bir araya gelen İMSİAD üyeleri, bu ziyaretin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ile Genel Sekreter Ulaş Akhan'la da bir ara geldi, sahada yapılacaklar hakkında detayları görüştü.

Başkan Mustafa Andıç ile beraberindekiler, ilk olarak İMSİAD üyesi de olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir ile görüştü. Gerek merkez ilçeler gerekse de Mudanya özelinde yaşanan problemlerin konuşulduğu ziyarette, atılacak adımlar detaylandırıldı.

İMSİAD heyeti daha sonra Genel Sekreter Ulaş Akhan ve beraberindeki daire başkanlarıyla da görüştü. Görüşmede konuşan Genel Sekreter Ulaş Akhan, kendisine iletilen konuların takipçisi olacağını ve çözüm için gerekenin yapılacağını dile getirdi.

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç da geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini, bunun zor zamanlar geçiren inşaat sektöründe olumlu bir hava oluşturduğunu hatırlattı. Andıç, "Bu ziyaretimizde de belli başlı mahallelerimizde yapılması gereken acil konuları masaya yatırıyoruz. Gayemiz, hem istihdam hem de üretim sağlayan firmalarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak, hem de bu belli başlı mahallelerdeki vatandaşlarımızın daha konforlu yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlamak. İnşallah önemli adımları kısa sürede birlikte atacağız" dedi.