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Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan 155 kursiyere sertifikaları verildi

Adana'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan 155 kursiyere sertifikaları verildi.

12.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:22Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan 155 kursiyere sertifikaları verildi
'da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan 155 kursiyere sertifikaları verildi.
Belediyesi ile Küçük Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliğiyle yapılan proje kapsamında eğitimi başarıyla tamamlayanlar için belediye nikah salonunda tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Bilal , belediye olarak ilçede yaşayan vatandaşların beceri ve isteklerine uygun refah ve mutluluk içerisinde çalışacakları yeni iş alanları açılabilmesi amacıyla KOSGEB ile ortak çalışma yürüttüklerini belirtti
Sarıçam'da işsizliği sona erdirme gayreti kapsamında çalışmalar yaptıklarını aktaran Uludağ, eğitime katılan kursiyerlere teşekkür etti.
Uludağ, kadınların çalışma hayatında aktif rol almalarının öncelikleri olduğunu vurgulayarak, gerek girişimcilik kurslarıyla gerekse kadınlar için planladıkları alternatif kurslarla desteklerinin artarak devam edeceklerini belirtti.
Konuşmanın ardından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sarıçam, Uludağ, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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