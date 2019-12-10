Haberler » Güncel » Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başladı - Haber

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başladı

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, KOSGEB ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 30'ar kişilik iki grup halinde toplam 60 kursiyerin katıldığı "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açıldı.

10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:35Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri başladı
Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliği, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı işbirliğinde 30'ar kişilik iki grup halinde toplam 60 kursiyerin katıldığı "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursu açıldı.

Kursla ilgili açıklamada bulunan Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Seyit Soner Yılmaz, iş kurma, ülke ekonomisine katkı sunmak ve sosyal hayatın canlanması adına girişimcilik kurslarının çok önemli olduğunu vurguladı. Kent Konseyi olarak daha öncede yüzlerce kişiye girişimcilik kursu verdiklerin ifade eden Yılmaz, " Özellikle engelli, engelli yakınları ve kadınlara yönelik düzenlediğimiz kurslara gösterilen talepler oldukça memnun edici. Bu kapsamda desteklerinden dolayı Fırat Kalkınma Ajansına ve KOSGEB'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu Eğitmeni Mehmet Yılmaz ise, Uygulamalı Girişimcilik Kursu eğitimlerinin örgün eğitim ve uzaktan eğitimler ile kursiyerlere ulaştıklarını belirtti. Yılmaz, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına düzenlenen girişimcilik kurslarının 4 gün süreceğini söyledi. - MALATYA

Kent Konseyi, Malatya, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52 KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur - Haber
16:52 Kaymakam Seyhan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:52 Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia'dan Söke'ye ziyaret - Haber
16:50 DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber
16:46 Tatvan'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" açıldı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
10.12.2019 16:58:04