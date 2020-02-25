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Uygulamalı yangın eğitimi verildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, Hekimhan Kaymakamlığı personellerine, Sakarya Ortaokulu öğrencilerine, Bahçeşehir Okulları öğrenci ve personeline yönelik yangın eğitimi verildi.

25.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:47Uygulamalı yangın eğitimi verildi
Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı tarafından, Hekimhan Kaymakamlığı personellerine, Sakarya Ortaokulu öğrencilerine, Bahçeşehir Okulları öğrenci ve personeline yönelik yangın eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amirliği Müdahale Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak yangın güvenliği eğitimi verilerek, sorular cevaplandırıldı.

Uygulamalı eğitim verildi

Yangın esnasında ne yapılması ve nasıl davranılması gerektiğinin anlatıldığı yangın güvenlik eğitimi sırasında yetişkinlere, küçük çaplı ev ve iş yeri yangınlarının nasıl söndürüleceği, yangın tüpünün nasıl kullanılacağı anlatıldı. Öğrencilere ise yangın anında herhangi bir yere saklanmamaları, yangının çıkmış olduğu odanın kapısını açmamaları, yetişkinlere ve telefon kullanmaları mümkünse 110 İtfaiye İhbar hattına verilmesi gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Eğitim programı sonrasında da tatbikat düzenlendi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından okul bahçesinde küçük çaplı çıkarılan yangın personeller tarafından söndürüldü. - MALATYA

Malatya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

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