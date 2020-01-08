"Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici"

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Sayar, uygun beslenmenin davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyicilerden biri olduğunu söyledi.

Sayar, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda çocukluk çağında hiperaktivite, otizm, depresyon, endişe bozuklukları gibi bazı nöropsikiyatrik hastalıkların arttığının gözlendiğini belirtti.

ABD'de son yapılan bir çalışmada otizm sıklığının 40'ta 1'e kadar yükseldiğini aktaran Sayar, çocuklarda öğrenme güçlüğü anlamına gelen "disleksi" sıklığının da gözle görülür bir biçimde yükseldiğini kaydetti.

Son yıllarda mide-bağırsak sisteminin özellikle bağırsaklarda bulunan mikropların, nöropsikiyatrik durumlarla güçlü bir ilişkisi olduğuna dair kanıtların bulunduğunu dile getiren Sayar, özellikle iyi bakterilerin azalıp kötü bakterilerin çoğalması gibi nedeni tam olarak bilinmeyen bu hastalıkların en önemli nedeni olarak görülmeye başlandığını ifade etti.

Yakın bir zamanda ABD'de yapılan bir çalışmada dışkı naklinin otizmde olumlu sonuçlarının ortaya çıktığını aktaran Sayar, "Bununla birlikte bu gibi geçici çözümler yerine, mikrobiyotanın düzenlenmesinde asıl ve en önemli etken olan tükettiğimiz besinlere odaklanmak gerekmekte. Çin'de yapılan başka bir çalışma bitkisel protein ile beslenmeninhayvansal protein ağırlıklı beslenmeye göre iyi bakterilerin sayısını arttırdığını ortaya koydu." dedi.

"Bu hastaları bulunan ailelerin bizleri takip etmesini öneririm"

ALKÜ'de otizm, disleksi (çocuklarda öğrenme güçlüğü), huzursuz bağırsak sendromu gibi bağırsak-beyin aksı hastalıklarında yürüttükleri birkaç çalışmanın mevcut olduğunu aktaran Sayar, bunlardan birininde de otizmli çocuklarda kompleks karbonhidratlar ağırlıklı ve hayvansal ürünler ile glutenin çıkartıldığı diyetin bulgular üzerine etkisi araştırması olduğunu belirtti.

Sayar, çalışmanın henüz sonuçlanmasa da ilk bulguların olumlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kısıtlı bir diyet sonrası öğrenme ve bilişsel fonksiyonlarının iyiye gittiğini gördüğümüz disleksi tanısı bulunan hastamız var. Amacımız toplumda genel kanı olan hayvansal ürünlerden zengin beslenmenin yararlı olduğu algısını yıkmak. Hatta hayvansal proteinler ile glutenin özellikle bağırsak-beyin aksı hastalıklarında zararlı olabileceğini vurgulamak istiyoruz. Ayrıca uygun beslenmenin bilinenin dışında aynı zamanda davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyicilerden biri olduğunun bilinmesigerekli. Özellikle çocuklarında bu hastaları bulunan ailelerin bizleri takip etmesini öneririm."

"Asıl engelin bizler olmadığını gördüm"

Disleksi tanısı konulan 18 yaşındaki Melike Pür ise diyeti yaptıktan sonra dikkatinin arttığını söyledi.

Ders tekrarlarının azaldığını ve matematik gibi derslerde düşük notlarının yükseldiğini dile getiren Pür, "İlk, orta ve lisede okul yaşantımda yaşadığım sıkıntıları aştım. Artık hedefler koydum kendime. Bana özellikle okul yıllarında konulan zorlukları aştım. Asıl engelin bizler olmadığını gördüm." diye konuştu.

Anne Özlem Pür de kızının ilk doğduğunda diğer bebeklere göre daha çok sıkıntılarının olduğunu kaydetti.

Daha sonra disklesi tanısı konulduğunu anlatan Pür, "Uzun süre özellikle eğitimde bir savaş verdik. Midesindeki rahatsızlık sonrası tesadüfen doktor Sayar ile tanıştık ve bize söylemiş olduğu diyet ile hayvansal gıdaları ve bazı gıdaları kestik. Çok kısa sürede Melike derslerinde başarıyı yakaladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA