Uygun Bütçeyle Yurt Dışında Okumak

Lise, üniversite, lisansüstü ya da dil eğitimi… Öğrencilerin hayallerini süsleyen yurt dışı eğitimi için akla ilk gelen soru genelde eğitimin maliyeti ile ilgili oluyor. Eğitim maliyetinin içinde okul ücretleri dışında konaklama, yeme-içme ve ulaşım da önemli yer tutuyor.

Uygun bütçe ile istediği alanda eğitim almak isteyen öğrenciler öncelikle yurt dışında yaşam maliyetinin en uygun olduğu ülkeler üzerinde yoğunlaşıyor. Okurken aynı zamanda çalışma imkanı sunan ülkeler öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih ediliyor. Örneğin Kanada, öğrencilere kolej veya üniversitede okurken haftada 20 saat ve tatil zamanları da 40 saat çalışma imkanı veriyor. Öğrenciler böylece kendi masrafını çıkararak uygun bir bütçe ile eğitim hayatlarına devam ediyor. Aynı zamanda başarılı öğrenciler için gitmek istediği okullarda tam veya kısmi burs alma olanakları da maliyeti düşürüyor.

Toronto ve İstanbul'da ofisi bulunan DinamoEdu Kurucu Ortağı Fatih Kuran: "Yurt dışında en uygun bütçe ile okumak isteyen öğrencilerin okul seçimi ile ilgili araştırma yaparken öncelikle yaşam maliyetlerinin en uygun olduğu ülkeler üzerinde yoğunlaşarak başlamaları yerinde olacaktır. Örneğin İngilizce konuşulan bir ülkede eğitim görmek isteyen öğrenciler için, İngiltere ve ABD yerine yaşam maliyetlerinin daha düşük olduğu Kanada ve Avustralya tercih nedeni olacaktır. Kanada ve Avustralya okul ücretleri olarak avantajlı durumunun yanı sıra yüksek kalitede bir eğitimi uygun bütçeler ile almanıza olanak sağlar." dedi.

Kaynak: Bültenler