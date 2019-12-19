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Uygun fiyata ofis imkanı

/ Gaziosmanpaşa'da yer alan Venezia Mega Offices, yıl sonuna özel fırsatlar hazırladığını duyurdu.

19.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:47 Uygun fiyata ofis imkanı
/ 'da yer alan Venezia Mega Offices, yıl sonuna özel fırsatlar hazırladığını duyurdu. Açıklamaya göre, ofisler bin 800 liradan kiralanabiliyor.

Yatırımcılar tarafından gelecek vaat eden ilçeler arasında gösterilen Gaziosmanpaşa, konumu ve yaşanan kentsel dönüşümle birlikte birçok firmanın iş yeri açmak üzere tercih ettiği lokasyonlar arasında yer alıyor. Venezia Mega Offices tarafından yapılan açıklamada, Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan ofislerin minimum 60 metrekareden başlayan kullanım alanları ile farklı konsept ve ihtiyaçlara yönelik alternatifler sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ulaşım kolaylığı ile kiralamak isteyenler için dikkat çekici bir yer olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Ofisler ana yollara olan yakınlığı, toplu taşıma araçları ve ulaşım kolaylığına sahip konumuyla çalışanlara hızlı ulaşım imkanı sağlıyor. T4 Tramway hattı üzerinde konumlanan Venezia Mega Offices projesi yakın zamanda açılması planlanan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı ile birlikte ulaşım olanaklarını artıracak. 24 saat güvenlik, temizlik ve resepsiyon hizmetlerinin yanı sıra kapalı otopark imkanı bulunan projede tam donanımlı toplantı odaları da mevcut."

                                                                                                               


- İstanbul

Gaziosmanpaşa, Güncel

Kaynak: DHA

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