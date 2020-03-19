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Uygun Fiyatlı iPhone için Seri Üretim Başladı

Apple önümüzdeki dönemlerde nispeten uygun fiyatlı iPhone modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bazı yeni raporlara gö

19.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:33
Uygun Fiyatlı iPhone için Seri Üretim Başladı
Apple önümüzdeki dönemlerde nispeten uygun fiyatlı iPhone modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bazı yeni raporlara göre söz konusu model için seri üretim başladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Yakında Satışa Sunulabilir!

Apple, eğer herhangi bir gecikme yaşanmaz ise iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak adlandırılması beklenen bütçe dostu bir modelle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Yeni raporlara göre yeni model seri üretim hattına girdi ve bu, çok yakın bir zamanda satışa sunulabileceği anlamına geliyor.

Jon Prosser tarafından ortaya atılan bu sızıntı yeni modelin önümüzdeki dönemlerde tanıtılabileceği anlamına geliyor. Burada ortak beklenti ise 31 Mart 2020 olarak öne çıkmakta.

Bu sızıntıya göz attığımızda daha öncesinde ortaya atılan sızıntılar ve raporlar ile uyumluluk gösterdiğini görüyoruz. Yani önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni modelle karşılaşmamız oldukça mümkün.

Burada önümüze engel çıkartabilecek tek detay Covid-19 salgını nedeni ile yaşanabilecek gelişmeler. Yine de Çin'de işlerin yolunda gittiğini ve Apple'ın fabrikaları tekrar devreye aldığını biliyoruz. Bu da üretim tesisleri ile ilgili hemen her şeyin yolunda gittiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde olası tarih ve diğer detaylar hakkında daha çok sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Yakın, Apple, Teknoloji

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