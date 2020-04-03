Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Uygun Fiyatlı Redmi Band Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi yeni akıllı bileklik modelini tanıttı. Gelin hep beraber fiyatı ile dikkat çeken Redmi Band'e yakından bakalım.

03.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:50
Uygun Fiyatlı Redmi Band Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi 'nin alt markası olan Redmi yeni akıllı bileklik modelini tanıttı. Gelin hep beraber fiyatı ile dikkat çeken Redmi Band'e yakından bakalım.

Redmi Band Özellikleri

1.08 inç dikdörtgen renkli ekrana sahip olan Redmi Band, 14 günlük pil ömrü sunuyor. 5 spor modu ile birlikte gelen akıllı bileklik gün boyunca kalp atış hızlarını izlemek için optik bir kalp atış hızı sensörünü üzerinden barındırıyor. Cihazda uyku izleme desteği de bulunuyor. Bu sayede kaç saat uyudunuz kolayca bilgi sahibi olabilmektesiniz.

Redmi Band'in NFC teknolojisini desteklediği açıklandı. NFC teknolojisi ile bileklik üzerinden ödeme yapılabiliyor. Redmi Band, turuncu, zeytin yeşili, mavi ve siyah olmak üzere 4 farklı renk seçeneğine sahip.

Redmi Band Fiyatı

Redmi Band'in fiyatının 14 dolar olduğu açıklandı. 14 dolar şu anki kur ile 94 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Redmi Band'in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı bilinmezliğini korumakta.

Sizler Redmi Band hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cihazın fiyatı nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir



Etiketler: xiaomi, Teknoloji
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Teknoloji ››Uygun Fiyatlı Redmi Band Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı - Haberler

Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

15:55: Fethiye'de sahil ve meydanlar boş kaldı - Haberler 15:51: Samsun'da otomobil çekiciye çarptı: 1 yaralı - Haberler 15:51: Johnson'dan karantina açıklaması: Hala ateşim var, izolasyona devam edeceğim - Haberler 15:50: ABD'de Covid 19 ile ilgili son durum - Haberler 15:50: Google Duo Ses Kalitesini Yapay Zeka ile Güçlendirecek - Haberler 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 13:52: İmamoğlu'ndan Erdoğan'a "kampanya" cevabı: İBB devletin ta kendisidir - Haberler 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı 13:12: Son dakika: Selahattin Demirtaş için koronavirüs sebebiyle tahliye başvurusu yapıldı - Haberler 12:36: Erzurum'da koronavirüs nedeniyle 3 veya daha fazla kişinin yan yana dolaşması yasaklandı - Haberler 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler