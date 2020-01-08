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Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu

Malaga'nın 43 yaşındaki İspanyol teknik direktörü Victor Sanchez del Amo, internet ortamına düşen uygunsuz videosu nedeniyle görevden alındı. Videoda çıplak olan Victor Sanchez'in görüntüleri Twitter'da dönmeye başladıktan sonra yayılması durdurulamadı.

08.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:52

Victor Sanchez del Amo, 'a düşen görüntüleri nedeniyle yönetimi tarafından görevden alındı. Sanchez, asıl mağdurun kendisi olduğunu ve kendisine para için şantaj yapılmaya çalışıldığını yazdı.

Sanchez'in başına gelen olay şu anda polis tarafından inceleniyor.

BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Polise ifadesini de verdiği açıklayan Sanchez, buna rağmen Malaga yönetimi tarafından affedilmedi.

Şantaja uğrayan ve özel hayatı ifşa edilen Victor Sanchez del Amo, kulübünden beklediği desteği göremedi ve işini kaybetti.

Yaşanan olayın ardından Twitter hesabından açıklama yapan teknik adam, "Taciz ve şantajla mahremiyetime karşı bir suç işlendiğini bildirmek isterim. Olay polisin elinde ve talimatlarını uygulamak için kendimi onlara emanet ettim. Bir kişinin rızası olmadan özel hayatını ifşa etmenin ve sosyal ağlar aracılığıyla bunu yaymanın suç olduğunu hatırlatmak isterim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler" cümlelerini kullandı.

Uygunsuz görüntüleri sosyal medyaya düşen Victor Sanchez Malaga'dan kovuldu

Victor Sanchez, Twitter, Malaga, Polis, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ATMRCN1905:Fatih hocam fenerbahçeliler sizden aynı haraketi bekliyorlar bi ara vatsaptan görüntülü ara şunları
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SAKARYALI HATUN:Azgın şey seni... :((((
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KÜRŞAD:Ahlaksız it
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